01:48
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
25°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Acer анонсировала игровой ноутбук нестандартной формы

89 Читати новину українською
Acer анонсировала игровой ноутбук нестандартной формы
Acer анонсировала игровой ноутбук нестандартной формы / acer.com

Во время выставки IFA 2018 компания Acer представит новый игровой ноутбук в нестандартном форм-факторе. Устройство, получившее название Predator Triton 900, получило дисплей, который вращается на шарнире вокруг своей оси.

Об этом пишет ixbt.com.

Такая необычная конструкция позволяет пользователю переворачивать экран и приближать к себе. Клавиатуру тоже разместили так, чтобы она не мешала таким движениям. Также ноутбук можно перевести в режим планшета.

Читайте также: Ноутбук для студента: актуальные советы по выбору

Экран у ноутбука сенсорный с разрешением 4K UHD. Клавиатура механическая, а рядом с ней есть большой тачпад, который можно превратить в цифровой блок.

Ноутбук получил мощную систему охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвертого поколения.

Другие характеристики производитель обещает назвать во время презентации на IFA 2018.

Ноутбук Predator Triton 900: видео

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты IFA 2018 - новинки выставки, фото, видео - все новости IFA 2018 ноутбук Acer
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 29 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
29 августа, 22:30 Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
29 августа, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине: цена приятно удивляет
 12 августа , 11:25
Xiaomi объявила о подорожании продукции, однако оно коснется не всех
 30 апреля , 19:09
Xiaomi Mi Band 3 можно заказать в Украине: сколько стоит фитнес-браслет
 28 июня , 15:03
Интересный аксессуар от Nopixgo эффективно отпугивает комаров
 1 сентября , 14:02
Xiaomi представила устройство, которое спасет от боли в спине
 3 сентября , 09:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук