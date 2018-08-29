Acer анонсировала игровой ноутбук нестандартной формы

Во время выставки IFA 2018 компания Acer представит новый игровой ноутбук в нестандартном форм-факторе. Устройство, получившее название Predator Triton 900, получило дисплей, который вращается на шарнире вокруг своей оси.

Об этом пишет ixbt.com.

Такая необычная конструкция позволяет пользователю переворачивать экран и приближать к себе. Клавиатуру тоже разместили так, чтобы она не мешала таким движениям. Также ноутбук можно перевести в режим планшета.

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Экран у ноутбука сенсорный с разрешением 4K UHD. Клавиатура механическая, а рядом с ней есть большой тачпад, который можно превратить в цифровой блок.

Ноутбук получил мощную систему охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвертого поколения.

Другие характеристики производитель обещает назвать во время презентации на IFA 2018.

Ноутбук Predator Triton 900: видео

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