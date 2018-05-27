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Acer создала религиозный гаджет

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Acer создала
Acer создала "умные" четки" / tehnot.com

Компания Acer представила новый гаджет – "умные" буддистские четки, предназначенные для подсчета количества мантр во время молитвы.

Об этом пишет tehnot.com.

Так, в одной из бусин гаджета встроенный чип, который отслеживает, сколько полных кругов прошел пользователь, перебирая четки. Каждый круг означает одну мантру.

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Четки можно синхронизировать со смартфоном через Bluetooth.

Кроме того, гаджет выполняет традиционный набор функций фитнес-трекера – считает количество шагов, калории и время сна. В будущем планируют добавить еще одну функцию – электронные платежи, которые помогут осуществлять пожертвования.

Эти четки стоят 3888 тайваньских долларов, или около 133 долларов (3400 гривен).

Умные четки

 

Теги: религия Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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