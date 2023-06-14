Хочу найти дорогого брата, – Кадыров просит разведку Украины посодействовать розыску Делимханова

В Украине ранили Адама Делимханова. Главарь чеченцев Кадыров жалобно обратился в украинскую разведку и попросил помочь найти своего "дорогого брата".

Об этом со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал. Заметим, что сначала в сети сообщали о смерти Делимханова.

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Кадыров обратился к украинской разведке

Кадыров жалуется, что не может найти Делимханова, потому что он не выходит на связь. Вожак чеченцев даже начал умолять украинскую разведку о помощи.

Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу помочь,

– заорал Кадыров.

Кстати, командир "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что якобы "полностью снимает все подразделения, дислоцированные в Марьинском направлении". Добавил, что выезжает на место происшествия с Делимхановым. Также Алаудинов отметил, что Кадыров приказал найти Адама любым способом и "вывезти, чего бы это ни стоило".

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