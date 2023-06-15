Об этом 24 Каналу рассказал Муса Ломаев – общественный деятель, республика Ичкерия. По его словам, Кадыров мог бы отдать десятки миллионов долларов за информацию о Делимханове.

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Кадыров запаниковал

В среду, 14 июня, Рамзан Кадыров забил тревогу в поисках своего "брата" Адама Делимханова. Лидер Чечни не мог выйти на связь со своим соратником, а потому обратился за помощью даже в украинскую разведку.

Делимханов углубился на ту территорию, которая не подконтрольна русским военным. Поэтому у него (Кадырова – 24 Канал) возникла такая паника и он стал просить в ГУР сказать место, где точно нанесли удар. По их данным невозможно было это определить,

– отметил Муса Ломаев.

Кадыров опубликовал несколько сообщений. Сначала просил помощь в поиске Делимханова, позже сообщил, что "брат" нашелся живым. Кроме того, оправдывался, мол, с самого начала знал, что с Делимхановым все хорошо. И даже обвинил украинские СМИ во "лжи", ведь накануне сообщали о смерть соратника Кадырова.

"На 90% я уверен, что это не была шутка или провокация. На самом деле у него была паника", – подчеркнул Ломаев.

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Почему Делимханов так важен для Кадырова

Заметим, что за помощь в поиске Адама Делимханова Кадыров обещал "щедрое вознаграждение". К слову, за убийство Мусы Ломаева чеченский лидер предлагал полмиллиона долларов.

Думаю, Кадыров был бы готов заплатить за своего "дорогого брата" огромную сумму – десятки миллионов. Потому что Делимханов – человек для Кадырова, который напрямую выполнял его прихоти и "заказ",

– подчеркнул общественный деятель.

Если какой-то человек вне Чечни что-то говорил против Кадырова, его режима или родственников, с ними сразу разбирался Делимханов со своей агентурой. В случае, если не удавалось на конкретного человека надавить, его ликвидировали.

"Он играл роль киллера. Самой громкой была его причастность к убийству Сулима Ямадаева в Дубае (военный, которого Кадыров обвинял в смерти отца)", – отметил Ломаев.

Адам Делимханов принимал непосредственное участие в убийствах и пытках еще несколько человек, мешавших Рамзану Кадырову. Кроме того, курировал ли весь российский бизнес Делимханов. Он оказывал давление на бизнесменов, которые не хотели платить так называемую "дань". Эту роль должен перенять старший сын Рамзана Кадырова.

Что интересно, Кадыров хочет, чтобы его власть закрепилась и в Москве. Именно поэтому он продвигает своих сыновей и других близких родственников. Делимханова лидер Чечни хочет оставить возле себя – для выполнения персональных прихотей.

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