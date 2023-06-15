Про це 24 Каналу розповів Муса Ломаєв – громадський діяч, республіка Ічкерія. За його словами, Кадиров міг би віддати десятки мільйонів доларів за інформацію про Делімханова.

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Кадиров запанікував

В середу, 14 червня, Рамзан Кадиров забив на сполох у пошуках свого "брата" Адама Делімханова. Лідер Чечні не міг вийти на зв'язок зі своїм соратником, а тому звернувся за допомогою навіть до української розвідки.

Делімханов заглибився на ту територію, що не підконтрольна російським військовим. Тому у нього (Кадирова – 24 Канал) виникла така паніка і він почав просити в ГУР сказати місце, де точно завдали удару. За їхніми даними неможливо було це визначити,

– зазначив Муса Ломаєв.

Кадиров опублікував кілька дописів. Спочатку просив допомогу в пошуку Делімханова, пізніше – повідомив, що "брат" знайшовся живим. Крім того, виправдовувався, мовляв, із самого початку знав, що з Делімхановим все добре. Та навіть звинуватив українські ЗМІ у "брехні", адже напередодні повідомляли про смерть соратника Кадирова.

"На 90% я впевнений, що це не був жарт чи провокація. Насправді у нього була паніка", – наголосив Ломаєв.

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Чому Делімханов такий важливий для Кадирова

Зауважимо, що за допомогу в пошуку Адама Делімханова Кадиров обіцяв "щедру винагороду". До слова, за вбивство Муси Ломаєва чеченський лідер пропонував пів мільйона доларів.

Думаю, Кадиров був би готовий заплатити за свого "дорогого брата" величезну суму – десятки мільйонів. Тому що Делімханов – людина для Кадирова, яка напряму виконувала його забаганки та "замовлення",

– підкреслив громадський діяч.

Якщо якась людина за межами Чечні щось говорила проти Кадирова, його режиму чи родичів, з ними одразу розбирався Делімханов зі своєю агентурою. У випадку, якщо не вдавалось на конкретну людину натиснути, то її ліквідовували.

"Він грав роль кілера. Найгучнішою була його причетність до вбивства Суліма Ямадаєва у Дубаї (військовий, якого Кадиров звинувачував у смерті батька)", – зазначив Ломаєв.

Адам Делімханов брав безпосередню участь у вбивствах та катуваннях ще кількох осіб, які заважали Рамзану Кадирову. Крім того, чи весь російський бізнес курував Делімханов. Він тиснув на бізнесменів, які не хотіли платити так звану "данину". Цю роль має перейняти старший син Рамзана Кадирова.

Що цікаво, Кадиров хоче, аби його влада закріпилась і у Москві. Саме для цього він просуває своїх синів та інших близьких родичів. Делімханова лідер Чечні хоче залишити біля себе – для виконання персональних забаганок.

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