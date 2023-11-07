Сын Кадырова получил высокий пост: почему это опасно для лидера Чечни

Адам Кадыров, 15-летний сын лидера Чечни, уже не раз попадал в скандалы. Однако, кажется, отец гордится его поведением и всячески его поощряет. Недавно Кадыров назначил сына на высокий пост.

На фоне скандала с избиением задержанного в СИЗО Адам Кадыров получил звание "героя Чечни". А недавно его назначили на новую должность. Чем руководствуется Рамзан Кадыров при таких решениях и чем это может обернуться 24 Каналу объяснила Ольга Романова – глава фонда "Русь сидящая".

Смотрите также Были проблемы со здоровьем, но он их преодолел, – Буданов рассказал о состоянии Кадырова

Преемника уже готовят

Рамзан Кадыров решил назначить своего 15-летнего сына Адама на должность начальника отдела безопасности главы Чечни. Интересно, что ранее Кадыров также занимал такую должность при правлении отца.

"Отец Рамзана Кадырова погиб и до сих пор никто не знает, кто его взорвал. Надо же, всемогущий Кадыров почему-то не ищет убийцу своего отца...", – отметила Ольга Романова.

Смерть Ахмата Кадырова 9 мая 2004 года во время торжеств, посвященных Дню победы на VIP-трибуне стадиона "Динамо" в Грозном произошел теракт. В результате взрыва погибли лидер Чечни Ахмат Кадыров, председатель Госсовета Чечни Хусейн Исаев, два сотрудника охраны, местный журналист и восьмилетняя девочка.

9 мая 2004 года во время торжеств, посвященных Дню победы на VIP-трибуне стадиона "Динамо" в Грозном произошел теракт. В результате взрыва погибли лидер Чечни Ахмат Кадыров, председатель Госсовета Чечни Хусейн Исаев, два сотрудника охраны, местный журналист и восьмилетняя девочка.

Ответственность за взрыв на грозненском стадионе "Динамо" взяли на себя полевые командиры чеченских сепаратистов Шамиль Басаев и Сулейман Эльмурзаев, заявившие, что целью теракта было убийство Ахмата Кадырова и Хусейна Исаева.



Однако версии по поводу организаторов теракта до сих пор считают сомнительными. Некоторые считают заказчиком убийства именно Владимира Путина, ведь Ахмат Кадыров в последние годы президентства не желал полностью ему подчиняться. Ответственность за взрыв на грозненском стадионе "Динамо" взяли на себя полевые командиры чеченских сепаратистов Шамиль Басаев и Сулейман Эльмурзаев, заявившие, что целью теракта было убийство Ахмата Кадырова и Хусейна Исаева.Однако версии по поводу организаторов теракта до сих пор считают сомнительными. Некоторые считают заказчиком убийства именно Владимира Путина, ведь Ахмат Кадыров в последние годы президентства не желал полностью ему подчиняться.

Как бы там ни было, Кадыров не просто так раздает своему сыну награды сразу после того, как он избил заключенного в СИЗО, а затем назначает Адама своим главным охранником.

Кадыров готовит к чему-то Адама. Это проклятие для одного и другого. Адам его предаст, как в свое время Рамзан предал своего отца Ахмата,

– подчеркнула Романова.

Вероятно, старший Кадыров просчитывает разные варианты и уже готовит своего сына к президентскому креслу. Однако для 15-летнего Адама такое будущее может быть роковым.

Сын Кадырова попал в скандал: что известно