Сын Кадырова получил высокий пост: почему это опасно для лидера Чечни
Адам Кадыров, 15-летний сын лидера Чечни, уже не раз попадал в скандалы. Однако, кажется, отец гордится его поведением и всячески его поощряет. Недавно Кадыров назначил сына на высокий пост.
На фоне скандала с избиением задержанного в СИЗО Адам Кадыров получил звание "героя Чечни". А недавно его назначили на новую должность. Чем руководствуется Рамзан Кадыров при таких решениях и чем это может обернуться 24 Каналу объяснила Ольга Романова – глава фонда "Русь сидящая".
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Преемника уже готовят
Рамзан Кадыров решил назначить своего 15-летнего сына Адама на должность начальника отдела безопасности главы Чечни. Интересно, что ранее Кадыров также занимал такую должность при правлении отца.
"Отец Рамзана Кадырова погиб и до сих пор никто не знает, кто его взорвал. Надо же, всемогущий Кадыров почему-то не ищет убийцу своего отца...", – отметила Ольга Романова.
Смерть Ахмата Кадырова9 мая 2004 года во время торжеств, посвященных Дню победы на VIP-трибуне стадиона "Динамо" в Грозном произошел теракт. В результате взрыва погибли лидер Чечни Ахмат Кадыров, председатель Госсовета Чечни Хусейн Исаев, два сотрудника охраны, местный журналист и восьмилетняя девочка.
Ответственность за взрыв на грозненском стадионе "Динамо" взяли на себя полевые командиры чеченских сепаратистов Шамиль Басаев и Сулейман Эльмурзаев, заявившие, что целью теракта было убийство Ахмата Кадырова и Хусейна Исаева.
Однако версии по поводу организаторов теракта до сих пор считают сомнительными. Некоторые считают заказчиком убийства именно Владимира Путина, ведь Ахмат Кадыров в последние годы президентства не желал полностью ему подчиняться.
Как бы там ни было, Кадыров не просто так раздает своему сыну награды сразу после того, как он избил заключенного в СИЗО, а затем назначает Адама своим главным охранником.
Кадыров готовит к чему-то Адама. Это проклятие для одного и другого. Адам его предаст, как в свое время Рамзан предал своего отца Ахмата,
– подчеркнула Романова.
Вероятно, старший Кадыров просчитывает разные варианты и уже готовит своего сына к президентскому креслу. Однако для 15-летнего Адама такое будущее может быть роковым.
Сын Кадырова попал в скандал: что известно
- В конце сентября в сети появилось видео, на котором сын Рамзана Кадырова бьет мужчину в СИЗО. Задержанный вроде бы сжег Коран. Инцидент почти сразу прокомментировал лидер Чечни. Он оправдал сына Адама, еще и подчеркнув, что он, мол, все правильно сделал.
- Незадолго после скандала 15-летний Адам Кадыров решил опубликовать пост в инстаграме очевидно, наслаждаясь своим поступком и реакцией на него.
- Очень интересно, что впоследствии страницу Адама Кадырова в инстаграме заблокировали из-за нарушения правил сообщества. Вероятно, пользователям не нравилось дерзкое поведение сына Рамзана Кадырова.