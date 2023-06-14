Сначала пошел слух о смерти: "правую руку" Кадырова Делихманова ранили в Украине

Приспешника Кадырова Адама Делихманова ранили в Украине. Интересно, что сначала некоторые источники сообщали о его смерти.

Об этом сообщается в сети. Российские пропагандисты уверяют, будто Делихманов еще жив, пишет 24 Канал.

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Делихманов жив или мертв

Боец ВСУ Кирилл Сазанов сообщал , что соратника Кадырова "задхвосилили" в Приморске на Запорожье. По его словам, вместе с Делихмановым им в Кобзон вошли и другие приближенные к Кадырову и еще к "около двухсот личного состава".

Разведка работала по поиску скопления вражеской техники, а здесь такой кортеж на внедорожниках. Руководство подразделения "Ахмат". Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже "Скорая помощь" не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. Через полчаса прилетели 12 бортов,

– отметил Сазанов.

Заметим, что партизаны "Атеш" тоже отреагировали. В частности, отметили, что 12 июня Делихманова видели в Приморске Бердянского района.

Кроме того, было зафиксировано около 200 человек личного состава. Очень ждем новости,

– написали в "Атеш".