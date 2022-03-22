"Адиос, амигос": воины ССО снова начали утро с уничтожения вражеской техники
Источник:фейсбук Командование ССО ВСУ
Военные силы специальных операций начали утро 22 марта с уничтожения вражеской техники. Она ярко пылала на рассвете.
Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины обнародовало в сети видео того, как ранним утром горит техника российских захватчиков.
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Военные ССО в очередной раз ликвидировали технику россиян
"Адиос, Амигос", – говорит на ролике украинский защитник. В то время пылает вражеская военная техника, а на фоне слышно кукареканье петуха.
"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.
Півник вкраїнський до співу стає.
Десь на узбіччі русня догоряє,
"Кукуріку" над тілами лунає,
Пісня остання безславній ордє", – подписали видео в Силах спецопераций.
Воины ССО снова уничтожили вражескую технику: смотрите видео