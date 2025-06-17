"Осталось несколько сел": россияне пытаются добраться до границы Днепропетровщины

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал о ситуации на фронте. По его словам, горячее всего на Новопавловском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Сколько россиянам осталось до границы Днепропетровской области

Враг рвется к административной границе Днепропетровской области. Перед штурмами оккупанты бьют КАБами по позициям ВСУ, чтобы захватить их. Также применяют большое количество дронов, штурмовой и армейской авиации.

Острая ситуация – на Новопавловском направлении, где противник пытается прорваться к административной границе Днепропетровской области. Там осталось еще несколько наших сел, которые под контролем Сил обороны Украины, в частности Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополь, Шевченко, Богатырь, Константинополь. Там несколько этих населенных пунктов, стоящих в Донецкой, Запорожской областях, которые враг пытается сейчас изо всех сил взять и войти в Днепропетровскую область,

– сказал Волошин.

Заметим, что некоторые указанные села на карте Deep State обозначены как серая зона или даже частично захваченные.

Показываем на карте границу Донецкой и Днепропетровской областей: где продвигаются россияне

Оккупанты рекордное количество раз проводили штурмы на Новопавловском направлении. На прошлой неделе за одни сутки было 46 атак на позиции Сил обороны против "обычных" 35 – 40.