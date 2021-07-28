Администрация Байдена боится санкций против Путина и его окружения, – Politico

Администрация Джо Байдена якобы избегает введения санкций против Владимира Путина и его окружения. У американского президента не уверены, что эти ограничения приведут к ощутимым результатам.

Советники Байдена убеждены, мол, санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от власти. Американские чиновники приводят примеры времен президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.

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Ядерное оружие может попасть не туда

По информации издания, слишком жесткие меры могут привести к кризису в России. В этом случае якобы российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.

Отметили, что после бурных внутренних дебатов представители Белого дома приняли решение о менее агрессивном подходе. Решили не усиливать напряжение и не ставить под угрозу потенциальное сотрудничество в решении общих проблем, например, изменения климата.

Санкции США против России: коротко