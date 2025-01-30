Россия закричала о покушении на Путина: у Зеленского ответили, верят ли в это

В Кремле завопили, что будут отправлять запрос в ООН с требованием объяснить заявление американского телеведущего Такера Карлсона о попытке убийства Владимира Путина администрацией Джо Байдена. Но слова журналиста не имеют никакого отношения к реальности.

Карлсон таким образом захотел поднять просмотры своих подкастов. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что в ООН не будут рассматривать этот запрос, поскольку для этого есть другие инструменты глобальной юрисдикции.

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Зачем Карлсон сделал такое заявление

Как саркастически подчеркнул Подоляк, Такер Карлсон – известный конспиролог, который всегда обо всем знает и имеет кучу аргументов. Ему нужно было выдать какую-то конспирологическую информацию для миллионных просмотров своих подкастов, он это и сделал.

В Кремле должны были бы поддержать заявление американского журналиста, но даже пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков не понял, о чем идет речь. Он сказал, что телеведущий не привел никаких доказательств, говоря о намерениях администрации Байдена убить Путина.

Мы были в шаге, но в шаге от задачи поражения России в конце 2022 – 2023 годов, если бы имели на тот момент достаточный объем оружия,

– подчеркнул советник ОПУ.

Также к определенному переформатированию российского политического пространства мог привести поход покойного главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина на Москву. Он мог лишить Путина возможности на что-то влиять.

Может, Карлсон говорил о том, что американцы профинансировали поход Пригожина?! Ну, это странные заявления,

– отметил Подоляк.

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Могут ли в ООН рассмотреть заявление о покушении на Путина

Заявление Такера Карлсона о попытке убийства Путина сделало переполох в России. Депутаты госдумы планируют направить запрос ООН с требованием объяснить ситуацию.

Михаил Подоляк объяснил, что ООН не является организацией, которая будет проводить подобную работу, поэтому обращение россиян выглядит странно. Есть другие инструменты глобальной юрисдикции.

Например, можно обратиться в Международный уголовный суд, чтобы они расследовали всю деятельность Путина. Соответственно ордер на его арест будет выглядеть несколько иначе.

"Это странные заявления. Они не имеют никакого отношения к реальности, но имеют отношение к количеству просмотров господина Карлсона", – констатировал советник главы ОПУ.