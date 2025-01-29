Во время записи эпизода подкаста с журналистом и писателем Мэттом Тейбби американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что админстрация Байдена пыталась ликвидировать Владимира Путина. В частности, он обвинил в причастности к покушению на диктатора экс-госсекретаря Энтони Блинкен, передает 24 Канал.

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Реакция Кремля

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Карлсона. Чиновник подчеркнул, что телеведущий не привел никаких доказательств, говоря о намерениях администрации Байдена убить Путина. "Бездоказательной информации лучше не верить", – подчеркнул Песков.

Кроме того, чиновник отметил, что российские специальные службы на постоянной основе гарантируют безопасность главе государства.

К слову, политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что обвинения от Такера могли прозвучать по заказу самой России. В Кремле, вероятно, опасаются, что Трамп может приказать физически уничтожить Путина.

Напомним, что Такер Карлсон в феврале 2024 года посетил Москву и взял интервью у диктатора.