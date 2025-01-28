Возможно, в Кремле боятся, что якобы Дональд Трамп может приказать физически ликвидировать российского диктатора. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Путин боится ликвидации

Михаил Шейтельман считает, что Кремль мог обратиться к Такеру Карлсону с просьбой озвучить такое мнение. Об этом свидетельствует также то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал это заявление.

Они могут бояться, что Трамп собирается уничтожить Путина физически. Они видят, что произошло. Трамп обратился к Путину. Видимо, Путин неправильно отреагировал на его просьбу завершить войну. Трамп обратился снова уже в виде ультиматума публично,

– предположил он.

Американский лидер пригрозил России усилением санкций. Россияне могли подумать, что Трамп имел в виду, в частности, физическую ликвидацию Путина. Поэтому таким образом Кремль мог сыграть на опережение, чтобы поднялся скандал и президент США не имел возможности этого сделать.

"Думаю, у Трампа сейчас смотрят прагматично, уничтожать ли Путина, есть ли в этом выгода. Выгоднее дожимать Путина, или россияне назначат младшего, более сильного, умного. Вопрос в том, свергнет ли смерть Путина режим. Если так, и это прекратит войну, то они бы это сделали", – сказал политтехнолог.

Однако, вероятнее всего, смерть Путина не смогла бы свергнуть диктаторский режим в России. На его место мог бы прийти кто-то новый, но с такой же риторикой.