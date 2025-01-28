Можливо, у Кремлі бояться, що буцімто Дональд Трамп може наказати фізично ліквідувати російського диктатора. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Путін боїться ліквідації

Михайло Шейтельман вважає, що Кремль міг звернутися до Такера Карлсона із проханням озвучити таку думку. Про це свідчить також те, що речник Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував цю заяву.

Вони можуть боятися, що Трамп збирається знищити Путіна фізично. Вони бачать, що відбулося. Трамп звернувся до Путіна. Мабуть, Путін неправильно відреагував на його прохання завершити війну. Трамп звернувся знову вже у вигляді ультиматуму публічно,

– припустив він.

Американський лідер пригрозив Росії посиленням санкцій. Росіяни могли подумати, що Трамп мав на увазі, зокрема, фізичну ліквідацію Путіна. Тому у такий спосіб Кремль міг зіграти на випередження, щоб піднявся скандал і президент США не мав можливості цього зробити.

"Думаю, у Трампа зараз дивляться прагматично, чи знищувати Путіна, чи є у цьому вигода. Чи вигідніше дотискати Путіна, чи росіяни призначать молодшого, сильнішого, розумнішого. Питання у тому, чи смерть Путіна повалить режим. Якщо так, і це припинить війну, то вони б це зробили", – сказав політтехнолог.

Однак, найімовірніше, смерть Путіна не змогла б повалити диктаторський режим у Росії. На його місце міг би прийти хтось новий, але з такою ж риторикою.