Администрация Байдена обещает предоставить Украине "еще больше оружия"

Соединенные Штаты пообещали предоставить Украине еще больше оружия, чтобы противостоять российским войскам. Кроме того, там будут усиливать давление на экономику России.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сообщил, что в Белом доме будут работать с международным сообществом, чтобы обеспечить ответ России.

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Советник Джо Байден отметил, что в США не собираются просто ждать.

Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор россиянам, не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают преступления,

– сказал Салливан.

Он также подчеркнул, что в США планируется "сжать" российскую экономику, увеличить давление и цену для Владимира Путина, Кремля и правительства России.

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