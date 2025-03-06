У Зеленского отреагировали на "тайные переговоры США с Тимошенко и Порошенко"

Неожиданно появилось сообщение, что администрация Дональда Трампа провела тайные переговоры с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и политиками, которые являются членами партии Петра Порошенко. Темой разговора, вероятно, была организация быстрых президентских выборов в Украине.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что это очень странная ситуация. По его словам, выглядит так, будто в США ищут кого-то, кто будет готов подписать максимально невыгодные для Украины условия, а именно капитуляцию.

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"Я не совсем понимаю, кто бы согласился на это", – сказал он.

Что выгодно России

Михаил Подоляк подчеркнул, если администрация Трампа найдет человека, который все же согласится на капитуляционные условия, то она еще должна выиграть выборы.

Он (президент США – 24 Канал) говорит с людьми, которые, учитывая социологию, могут не иметь вообще шансов. На мой взгляд, это скорее информационные спекуляции вокруг темы, которую продвигает Россия. Это происходит достаточно долго,

– подчеркнул он.

Говорится о риторике Кремля, в которой Владимир Путин пытается избавиться от Владимира Зеленского, потому что, мол, только при таких обстоятельствах можно будет завершить войну.

Учитывая это, можно сделать вывод, что в России ненавидят Зеленского и считают, что с ним на своих условиях договориться не получится.

В Кремле думают, что им удастся вызвать внутреннее напряжение, которое будет давить на общество, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит по линии фронта,

– отметил советник Офиса Президента.

Россияне стремятся получить более положительные для себя результаты по завершению войны в Украине.

Важно! Дональд Трамп недавно назвал президента Украины "диктатором", а его команда, вероятно, стремится устранить Зеленского, которого он считает неудобным. Издание The Economist отмечает, что заявления Трампа о прекращении огня могут угрожать Украине, ведь без четких гарантий безопасности это может сыграть на руку России.

Выборы в Украине

Подоляк отметил, что вероятные варианты проведения выборов надо обсуждать не с отдельными политиками, а учитывая общественный консенсус и организационные возможности.

Мы понимаем, Россия может сказать, что готова прекратить огонь, но как только оккупанты будут видеть, что выборы идут не по их плану, то атаки могут возобновиться. Таким образом избирательная кампания остановится,

– высказался советник Офиса Президента.

Он также добавил, что политику, который будет лоялен к концепции капитуляции Украины, будет очень непросто, ведь Вооруженные Силы Украины и любые другие украинские сообщества не позволят, чтобы это произошло.