В США уволили сотрудников, ответственных за ядерную безопасность, однако позже передумали, – СМИ

Администрация Дональда Трампа уволила сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA). Однако впоследствии стало известно, что Министерство энергетики США приостановило процесс увольнения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и ABC News. Отмечается, что речь идет об агентстве, которое отвечает за управление ядерным запасом страны.

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Что происходит в Национальном управлении ядерной безопасности

По данным CNN, было уволено более 300 сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности. Однако позже представитель Минэнерго США опроверг информацию о количестве уволенных и сообщил журналистам, что якобы было уволено "менее 50 человек" и они "занимали преимущественно административные и канцелярские должности".

Интересно, что среди работников были в частности сотрудники, которые находятся на объектах, где изготавливается ядерное оружие. Там они осуществляют надзор за подрядчиками, которые создают ядерное оружие, а также инспектируют оружие. Также под увольнение попали сотрудники штаб-квартиры, которые разрабатывают требования и инструкции для подрядчиков.

Никто не уделил время, чтобы понять, чем мы занимаемся, и важность нашей работы для национальной безопасности страны,

– сказал один из собеседников издания.

По словам журналистов, чиновники, вероятно, не знали, что агентство NNSA курирует ядерное оружие Америки.

Однако впоследствии журналисты ABC News со ссылкой на источники сообщили, что Министерство энергетики США приостановило увольнение сотен сотрудников. Менеджеры Национального управления ядерной безопасности также звонили сотрудникам агентства, чтобы сообщить им, что пока их не увольняют, несмотря на то, что некоторые уже получили электронные письма и телефонные звонки об увольнении.

Отмечается, что их пропускные бейджи снова были активированы, а доступ к федеральным системам восстановлен, по крайней мере временно. В то же время, по данным NBC News, некоторых сотрудников попытались восстановить на работе, но не смогли этого сделать из-за отсутствия новых контактных данных.

Письма об увольнении некоторых сотрудников NNSA, которые находятся на испытательном сроке, отменяют, но у нас нет надлежащего способа связаться с этим персоналом,

– говорится в сообщении агентства.

Как пояснили журналисты, речь идет о лицах, которые были уволены 13 февраля и они потеряли доступ к своим учетным записям федеральной правительственной электронной почты.