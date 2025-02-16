Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та ABC News. Зазначається, що йдеться про агентство, яке відповідає за управління ядерним запасом країни.

Читайте також Очільник Пентагону допустив передачу Україні ядерної зброї, але за певної умови

Що відбувається в Національному управлінні ядерної безпеки

За даними CNN, було звільнено понад 300 співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки. Однак пізніше представник Міненерго США спростував інформацію про кількість звільнених та повідомив журналістам, що нібито було звільнено "менше 50 осіб" і вони "обіймали переважно адміністративні та канцелярські посади".

Цікаво, що серед працівників були зокрема співробітники, які перебувають на об'єктах, де виготовляється ядерна зброя. Там вони здійснюють нагляд за підрядниками, які створюють ядерну зброю, а також інспектують зброю. Також під звільнення потрапили співробітники штаб-квартири, які розробляють вимоги та інструкції для підрядників.

Ніхто не приділив час, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни,

– сказав один із співрозмовників видання.

За словами журналістів, чиновники, ймовірно, не знали, що агентство NNSA курує ядерну зброю Америки.

Однак згодом журналісти ABC News з посиланням на джерела повідомили, що Міністерство енергетики США призупинило звільнення сотень співробітників. Менеджери Національного управління ядерної безпеки також телефонували співробітникам агентства, щоб повідомити їм, що наразі їх не звільняють, попри те, що деякі вже отримали електронні листи та телефонні дзвінки про звільнення.

Зазначається, що їхні пропускні бейджі знову були активовані, а доступ до федеральних систем відновлений, принаймні тимчасово. Водночас, за даними NBC News, деяких співробітників спробували поновити на роботі, але не змогли цього зробити через відсутність нових контактних даних.

Листи про звільнення деяких співробітників NNSA, які перебувають на випробувальному терміні, скасовують, але в нас немає належного способу зв'язатися з цим персоналом,

– йдеться у повідомленні агентства.

Як пояснили журналісти, йдеться про осіб, яких було звільнено 13 лютого і вони втратили доступ до своїх облікових записів федеральної урядової електронної пошти.