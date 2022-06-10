В "администрациях" боевиков на Донбассе будут чистки, началось противостояние, – правозащитник

В оккупационных администрациях Донецкой области и Луганской области продолжаются конфликты внутри. Стало известно, что там будут определенные "чистки".

Об этом 24 канала рассказал правозащитник Павел Лысянский . По его словам, среди захватчиков сейчас началось настоящее противостояние.

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Среди боевиков был саботаж, – Лисянский

Как сообщил правозащитник, на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей местные чиновники начали обижаться на российских оккупантов, поэтому началось противостояние внутри незаконных вооруженных формирований.

Речь идет о противостоянии "приезжих" и местных сепаратистов Донбасса, поддерживавших отсоединение от Украины. Они их называют "врагами", саботируют их процессы. Там не все так гладко, поэтому в квазиреспубликах и сменили правительство.

Там был саботаж. Поэтому они изменили. Сейчас еще дальше будут чистки в "администрациях",

– подчеркнул Лисянский.

Он добавил, что подобный хаос происходит, потому что есть четкая команда из России провести референдум в Луганской и Донбассе, а также наладить оперативную выдачу российских паспортов.

Павел Лисянский Правозащитник Затем создать полноценные кадровые аппараты на этих образованиях и обеспечить финансовые проводки для того, чтобы уходили деньги из России. Кстати, там российский банк "Промсвязь" уже анонсировал деятельность на этой территории. Конкретно под это и действуют. Мы просто увидели вершину айсберга.

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Лисянский отметил, что на региональном уровне на Донбасс приезжают очень многие. Речь даже о том, что в оккупированном Луганске или Донецке нереально арендовать квартиру.

"Более-менее приличные квартиры посуточно на месяцы раскуплены. Это индикатор того, что в городах очень много людей, которые приехали. Есть задачи и кураторы. Теперь можем наблюдать, выполнят ли они все обязательства", - подытожил правозащитник.

Ситуация на оккупированной Донбассе и Луганщине: последние новости

В МВД сообщили, что Кремль назначил нового так называемого "смотрящего" за Донбассом и недавно оккупированными территориями. Им стал Сергей Кириенко.

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что сейчас Кириенко только работает "на посылках" у Путина, ездит оккупированным Донбассом и готовит "парады" в Мариуполе, общается с "гауляйтерами".

Полная оккупация Донецкой и Луганской областей – одна из главных целей, которую российские кафиры хотят достичь в войне против Украины. Захватчики пытаются вовсю это выполнить, продолжая кровавые бои на Донбассе, в частности мечтая захватить украинский Северодонецк.

В Госдуме России заявили, что по окончании так называемой "спецоперации" россияне могут ввести на временно оккупированные территории "миротворцев" из ОДКБ, в которые входят такие страны, как Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Также одной из последних поразительных новостей стало то, что оккупационная администрация на Донбассе приговорила иностранцев, воевавших за Украину, к смертной казни . Речь идет о 2 гражданах Великобритании, а также граждане Марокко.

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