СМИ обнародовали фото российского фрегата-носителя "гиперзвуковых" ракет после ремонта

В сети опубликовали новое фото российского фрегата проекта 1155.1 "Адмирал Чабаненко". Этот носитель "гиперзвуковых" ракет ранее "застрял" на ремонте на целых 11 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сейчас с кораблем "Адмирал Чабаненко"

Российские пропагандисты сообщают, что якобы уже завершили доковый ремонт корабля "Адмирал Чабаненко". Также предполагается, что фрегат сможет нести крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные ракеты "Оникс", а также ракеты "Циркон", которые оккупанты называют "гиперзвуковыми".



Фрегат "Адмирал Чабаненко" сейчас / Фото российских СМИ

Из открытых источников известно, что ранее "Адмирал Чабаненко" нес советские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты "Москит". Кроме того, в арсенал вражеского судна входили ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик" и зенитный ракетный комплекс "Кинжал".

Корабль спустили на воду в 1992 году, а ввели в эксплуатацию в 1999 году, как большой противолодочный корабль.

Журналисты Defense Express ранее писали, что "Адмирал Чабаненко" стал на средний ремонт еще в 2014 году. Россияне решили модернизировать судно с установкой более современного ракетного вооружения. Сам корабль после ремонта должен был стать фрегатом.

Однако с ремонтом этого судна у врагов возникли трудности. По состоянию на первую половину 2025 года судно не прошло полного этапа ремонта, также там не было вооружения. В то же время по планам россиян этот фрегат должен вернуться в состав Северного флота именно в этом году.