Санкционный закон должен заставить Путина сесть за стол переговоров, о чем во время выступления после встречи с президентом заявили соавторы законопроекта. Об этом сообщает 24 Канал .

Что сказали сенаторы?

В Сенате связывают большие надежды на этот документ. Законодатели рассчитывают, что он поможет приблизить завершение войны.

Глава комитета Сената по иностранным делам, республиканец Джим Риш надеется, что Палата представителей быстро рассмотрит документ. Он сказал, что президент США и его администрация участвовали в подготовке законопроекта.

Соавтор документа сенатор-демократ Ричард Блюменталь подчеркнул, что основная идея законопроекта – давление на покупателей российских энергоносителей. Он отметил, что документ позволяет вводить тарифы до 100%, но не требует их внедрять автоматически.

Этот законопроект говорит Владимиру Путину: ваши дни войны сочтены. Вы на проигрывающей стороне. Лучше прийти к столу переговоров сейчас, чем жертвовать больше жизней, тратить больше денег, разрушать свою экономику и уничтожать свое положение в мире. Америка поддерживает Украину,

– подчеркнул Блюменталь.

Также сенатор назвал главных покупателей российской нефти и газа – Китай и Индию. Блюменталь отметил, что Пекин и Нью-Дели покупают подавляющее большинство энергоресурсов Москвы, чем подпитывают военную машину России.

Он рассказал, что работал над законопроектом вместе с покойным сенатором Линдси Грэмом "болезненно и тщательно". Демократ подчеркнул, что Украина изменяет ситуацию на поле боя.

Борьба Украины – это наша борьба. Никто не верил в это глубже и страстнее Линдси Грэм. Он жил этим. И это голосование – шаг вперед. Нам еще предстоит пройти определенный путь, но это очень важное голосование за Украину. Оно показывает, что американский народ на стороне Украины, что мы будем стоять вместе с Украиной, останавливая поток кровавых денег, питающих российскую бойню и ее убийственное вторжение,

– заявил Блюменталь.

Республиканец Роджер Викер назвал принятие документа "выдающимся моментом". Он отметил, что документ продемонстрировал двухпартийную поддержку Украины.

Политик признается, что они хотели, чтобы это произошло гораздо раньше. Само принятие решения он назвал отличным шагом. Викер заявил, что Украина имеет определенные успехи, но предстоит еще много работы.

Сенатор-республиканка Кэти Бритт сказала, что документ демонстрирует России готовность США действовать. Она рассказала, что Грэм называл этот законопроект самым важным законом за свою карьеру.

Мы хотим, чтобы военная машина Путина остановилась. Мы хотим ответственности для Кремля, и мы хотим заставить Путина сесть за стол переговоров и в конце концов достичь мира,

– заявила Бритт.

Сенатор-демократ Джин Шахин рассказала, что целью закона является перекрытие источников финансирования российской войны.

Что известно о принятии законопроекта?

Ночью 29 июля в Сенате США состоялось первое голосование за санкционный законопроект Линдси Грэма. Как пишет Reuters, во время голосования 86 голосов были за, 12 – против.

Владимир Зеленский во время своего визита встретился с более чем 60 сенаторами. После голосования президент поблагодарил американских законодателей за поддержку и высокую оценку результатов украинских воинов на фронте и возможностей Украины.