Почетный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл, республиканец из Техаса, вместе с конгрессменом Джимом Костой, демократом из Калифорнии, и еще 20 коллегами из разных партий направил письмо президенту Трампу. Они призвали к "полному и добросовестному" выполнению адских санкций Линдси Грэма против России и Ирана.

Об этом говорится на сайте Майкла Макколла.

О чем говорится в письме к Трампу

Макколл представил и поддержал санкции в Палате представителей вместе с конгрессменом Стэни Хойером (демократ от Мэриленда) и группой коллег, которые представляют различные партии.

В преддверии первоначального срока вступления закона в силу, 18 октября, члены комитета поблагодарили Трампа за подписание законопроекта и призвали его администрацию использовать всю силу своих санкций и тарифных полномочий для усиления давления на Путина и активизации мирных усилий. Они также выразили обеспокоенность в связи с разрешением Министерства финансов от 9 октября на операции, связанные с дизельным топливом российского происхождения, и призвали к аннулированию выданной лицензии.

Помимо Макколла и Косты, письмо подписали Дон Бейкон (республиканец из Небраски), Сэнфорд Бишоп (демократ из Джорджии), Салуд Карбахал (демократ из Калифорнии), Эд Кейс (демократ от Гавайев), Стив Коэн (демократ от Теннесси), Дэнни Дэвис (демократ от Иллинойса), Мадлен Дин (демократ от Пенсильвании), Брайан Фицпатрик (республиканец от Пенсильвании), Джаред Голден (демократ от штата Мэн), Марси Каптур (демократ от Огайо), Джош Готтхаймер (демократ от Нью-Джерси), Стэни Хойер (демократ от Мэриленда), Джон Маннион (демократ от Нью-Йорка), Роберт Менендес (демократ от Нью-Джерси), Дэн Ньюхаус (республиканец от Вашингтона), Майк Квигли (демократ от Иллинойса), Мелани Стенсбери (демократка от Нью-Мексико), Дина Титус (демократка от Невады), Джилл Токуда (демократка от Гавайев) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).

В письме отмечается, что в то время как Россия готовится к пятой зимней кампании против Украины, Соединенные Штаты имеют возможность активизировать мирные усилия, оказывая максимальное давление на Путина, а также на правительства и сети, финансирующие его войну.

Мы пишем Вам, чтобы поблагодарить за подписание Закона Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года и призвать к его полному и добросовестному внедрению до первого срока – 18 октября. Использование инструментов экономического давления, предусмотренных этим законом, будет решающим фактором для того, чтобы заставить Путина серьезно отнестись к мирным переговорам,

– говорится в тексте.

Конгрессмены считают, что своевременное и полное выполнение первого раунда обязательных санкций сдержит усиление атак России на гражданское население Украины и их средства к существованию.

Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре Украины и по грузовым судам, перевозящим мировые поставки зерна, и блокирует доставку продовольствия и лекарств гражданскому населению на оккупированных территориях. Так же, как нападения Ирана на судоходство в Ормузском проливе угрожали мировым энергетическим рынкам, кампания России против судоходства в Черном море угрожает мировой продовольственной безопасности и требует такого же решительного ответа,

– отметили подписанты.

Они отметили, что робкая реакция Кремля на этот закон подчеркивает его силу, наконец-то способную заставить Россию прекратить убийства.

Поэтому Трампа призвали применить санкции, предусмотренные законом Грэма, "в полном объеме и без промедления". Они должны затронуть, в частности, чиновников, олигархов, банки и государственные предприятия, которые руководят и финансируют войну, а также иностранные банки, теневых операторов автопарков и посредников, помогающих России обходить ограничения.

Конгрессмены также выразили особую озабоченность в связи с выдачей Министерством финансов 9 октября лицензии, разрешающей операции с дизельным топливом российского происхождения, включая его импорт в Соединенные Штаты. Они призвали администрацию Трампа отозвать эту лицензию и не выдавать дальнейшие генеральные лицензии, которые возобновляют операции с российской энергетикой и поступления в военную казну Кремля.

Методическое применение вторичных тарифов закона сократит доходы от энергетики, которые поддерживают войну России, и четко покажет, что страны, финансирующие эту войну, будут нести часть связанных с ней расходов… Тарифные ставки должны служить рычагом для обеспечения подтвержденных обязательств по сокращению закупок российской энергетики, ослабляясь по мере демонстрации сокращений,

– говорится в письме.

Подписавшиеся уверены, что точное применение этих тарифов сохранит союзное единство, которое сдерживало военную экономику России.

"Путин неоднократно демонстрировал, что реагирует на давление, а не на добрую волю. Поскольку приближается крайний срок – 18 октября, мы вновь призываем вас обеспечить полное и добросовестное выполнение этого закона. Это четко покажет, что решимость Америки непоколебима и поддерживается обеими партиями, а цена продолжения войны будет только расти, пока Россия не сядет за стол переговоров", – отметили чиновники.

К слову, пока все, кто поддерживает Украину, призывают Трампа оказывать давление на Путина, он называет удары по НПЗ России "позором" и продолжает ошибочно утверждать, что это влияет на цены на топливо в мире.

На самом деле ключевым фактором подорожания является ситуация вокруг Ормузского пролива.