Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний. По его словам, американцы – вполне прагматичные люди. Сейчас они хотят подавить российскую и иранскую нефтяные отрасли. Последнюю включили в законопроект несколько позже.

Это плохие новости для россиян

По словам Загороднего, фактически американцы хотят поставить "на счетчик" всю торговлю России нефтью. Теперь покупателям нужно будет задуматься, хотят ли они вляпаться в дополнительные пошлины за сырье из РФ.

Праздник для россиян приближается. Продавали нефть – теперь нет. Этот законопроект – фактически рейдерство российской промышленности. Это очень хорошие для нас новости,

– подчеркнул Загородний.

Как США нанесут удар по российской нефти: смотрите видео 24 Канала

Впрочем, скорее всего, законопроект примут в Палате представителей уже в сентябре, когда депутаты вернутся с каникул. А затем его должен еще подписать Дональд Трамп.

Добавим, что законопроект дает президенту США право вводить 100-процентные пошлины в отношении стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. В первую очередь это ударит по Китаю и Индии. Также в документе предусмотрен механизм введения 500%-ной пошлины на импорт из России. Однако ее объем остается сравнительно небольшим.