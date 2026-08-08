Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній. За його словами, американці – цілком прагматичні люди. Зараз вони хочуть задавити російську та іранську нафтові промисловості. Останню вписали в законопроєкт дещо пізніше.

Це погані новини для росіян

За словами Загороднього, фактично американці хочуть поставити "на лічильник" усю торгівлю Росії нафтою. Тепер покупцям потрібно буде задуматися, чи хочуть вони влетіти в додаткові мита за сировину з РФ.

Свято для росіян наближається. Продавали нафту – тепер ні. Цей законопроєкт – фактично рейдерство російської промисловості. Це дуже гарні для нас новини,

– підкреслив Загородній.

Як США вдарять по російській нафті: дивіться відео 24 Каналу

Утім, найімовірніше, законопроєкт ухвалять в Палаті представників вже у вересні, коли вони вийдуть з канікул. А потім його має ще підписати Дональд Трамп.

Додамо, в законопроєкті дають змогу президенту США вводити 100% мита проти країн, які продовжують закуповувати російську нафту та газ. Насамперед це вдарить по Китаю та Індії. Також в документі вписано механізм щодо запровадження 500% мита на імпорт з Росії. Однак його обсяг залишається порівняно невеликим.