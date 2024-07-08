Теща экс-прокурора Ильницкого вышла из СИЗО

В понедельник, 8 июля, адвокат и теща скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого Богдана Москва вышла из СИЗО.

В пятницу, 5 июля, Богдану Москву задержали по подозрению в орагнизации схемы для уклонистов. Эта схема действовала на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

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Богдана Москва вышла из СИЗО

55-летняя Богдана Москва провела в СИЗО чуть больше двух суток. По данным правоохранительных органов, за женщину внесли определенный судом залог в размере 2 миллиона гривен, после чего она покинула стены СИЗО.

Правоохранители задержали адвоката "на горячем" после получения от потенциального уклониста 3500 долларов за решение вопроса об установлении ему группы инвалидности.

Во время обысков в ее доме задержали также ее зятя, экс-прокурора Ростислава Ильницкого, который скрывался от следствия по другому делу о подделке документов.

Задержание Ильницкого и Москвы

Богдана Москва организовала бизнес на уклонистах, привлекая к схеме должностных лиц медицинских учреждений и МСЭК региона, а также служащих ТЦК и СП Львовщины. Стоимость услуг составляла до 12 тысяч долларов с одного, а в целом участники группы успели заработать почти полмиллиона долларов.

При обысках в сумке женщины обнаружили почти 1,5 миллиона в гривневом эквиваленте. Галицкий районный суд Львова избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.