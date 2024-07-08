У п'ятницю, 5 липня, Богдану Москву затримали за підозрою в організації схеми для ухилянтів. Ця схема діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

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Богдана Москва вийшла із СІЗО

55-річна Богдана Москва провела в СІЗО трохи більше як дві доби. За даними правоохоронних органів, за жінку внесли визначену судом заставу у розмірі 2 мільйони гривень, після чого вона покинула стіни СІЗО.

Правоохоронці затримали адвокатку "на гарячому" після отримання від потенційного ухилянта 3500 доларів за розв'язання питання щодо встановлення йому групи інвалідності.

Під час обшуків у її будинку затримали також її зятя, експрокурора Ростислава Ільницького, який переховувався від слідства в іншій справі про підробку документів.

Затримання Ільницького та Москви

Богдана Москва організувала бізнес на ухилянтах, залучивши до схеми посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. Вартість послуг становила до 12 тисяч доларів з одного, а загалом учасники групи встигли заробити майже пів мільйона доларів.

При обшуках у сумці жінки виявили майже 1,5 мільйона в гривневому еквіваленті. Галицький районний суд Львова обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.