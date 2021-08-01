Экс-суддю Чауса нашли в СБУ

Правозащитник отметил, что экс-суддя пока не является задержанным. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в телеграме.

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Николай Чаус найден и на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь и поверьте она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться,

– сказал Кравец.

"Он пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Служба безопасности пока ни на меня, ни на Николая Чауса никакого давления не оказывала", – добавил юрист.

Адвокат Чауса заявил, что экс-суддю удалось найти: смотрите видео

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