Екссуддю Чауса знайшли в СБУ

Правозахисник зазначив, що екссуддя поки не є затриманим. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в телеграмі.

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Микола Чаус знайдений і на скільки це можливо, він у безпеці й отримує необхідну медичну допомогу і повірте вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися,
– сказав Кравець.

"Він не є поки затриманим і перебуває дійсно під захистом СБУ. Служба безпеки поки ні на мене, ні на Миколу Чауса ніякого тиску не чинила", – додав юрист.

Адвокат Чауса заявив, що екссуддю вдалося знайти: дивіться відео

Останні події навколо Чауса: коротко

  • Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У 2016 році його не затримали через хабар у 150 тисяч доларів.
  • Потім він втік до Молдови. У квітні 2021 року його, мовляв, викрали посеред Кишинева.
  • Проте, у травні Чаус записав відеозвернення, де заявив, що це відбувалося набагато раніше.
  • Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення причетні державні структури України.
  • Чаус знайшовся 30 липня. Він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.
  • За деякий час екссуддю доправили до Києва. За даними ЗМІ, він має перебувати в Головному управлінні СБУ.
  • Щоправда, пізно ввечері 30 липня адвокату Чауса Ростиславу Кравцю повідомили, що його клієнта немає в будівлі Служби безпеки.
  • Крім того, у п'ятницю співробітники НАБУ влаштували гонитву за авто СБУ нібито з Чаусом.
  • Але наздогнати машину їм не вдалося. Опісля спецпризначенці Бюро заблокували виїзд із будівлі спецслужби.

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