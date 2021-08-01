Екссуддю Чауса знайшли в СБУ

Правозахисник зазначив, що екссуддя поки не є затриманим. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в телеграмі.

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Микола Чаус знайдений і на скільки це можливо, він у безпеці й отримує необхідну медичну допомогу і повірте вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися,

– сказав Кравець.

"Він не є поки затриманим і перебуває дійсно під захистом СБУ. Служба безпеки поки ні на мене, ні на Миколу Чауса ніякого тиску не чинила", – додав юрист.

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