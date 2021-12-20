Адвокат Порошенко намекнул, что политик не вернется в Украину до конца года

Петру Порошенко Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Адвокат пятого президента заявил, что политик вернется, однако "не в те даты, когда этого хочет прокуратура и ГБР".

В частности он вспомнил, что это случится тогда, когда Петр Порошенко обычно возвращается из-за границы. Соответствующую информацию Илья Новиков обнародовал на брифинге 20 декабря.

К теме Подозрение Порошенко в госизмене: в СБУ раскрыли подробности дела

Адвокат рассказал, когда Порошенко вернется в Украину

Адвокат Петра Порошенко заявил, что ждут, когда пятый президент вернется. Добавил, что это случится 100%.

По словам Новикова: "Разумеется, это будет сделано не в те даты, когда хочет прокуратура и ГБР".

Это будет сделано в те даты, когда Порошенко, как правило, возвращается из-за границы. Новогодние праздники, это, наверное, единственное время, когда он имеет возможность куда-то улететь со своей семьей,

– пояснил Новиков.

Он также добавил: "Скорее всего, к предметному обсуждению все дойдет в новом году (речь идет о 2022 годе – 24 канал)".

Заявление адвоката Петра Порошенко – смотрите видео

Кстати, на 23 декабря Государственное бюро расследований вызывает Петра Порошенко. Если политик не вернется в ближайшее время, суд изберет ему меру пресечения.

Александр Турчинов на брифинге 20 декабря заявил, что после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину. На сайте силы политика "Европейская солидарность" говорится, что Порошенко поехал в Польшу и Турцию.

Кстати, перед этим, 17 декабря, Государственное бюро расследований пыталось Петру Порошенко вручить повестку о вызове. Но он фактически бежал от следователей. Видео смотрите по ссылке.

Коротко о деле в отношении Петра Порошенко

20 декабря Александр Турчинов на брифинге заявил, что Порошенко объявили подозрение в госизмене. Однако дело он назвал сфабрикованным. Также заявил, что подозрение пятому президенту подписывала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а "ее заместитель с фамилией Симоненко".

Впоследствии начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец рассказал, что Порошенко получил подозрение 20 декабря.

Начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич отметил, что СБУ и ГБР собрали достаточно доказательств, которые стали основанием для сообщения о подозрении Петру Порошенко.

По версии следствия, в 2014 – 2015 годах, будучи президентом, Порошенко использовал свои полномочия и принял незаконные меры к расторжению существующих торговых связей Украины на поставки угля из Южно-Африканской республики.

Также по требованию России он подписал контракт на поставку угля в Украину с неподконтрольных территорий.

После заключенных контрактов подозреваемый и соучастники способствовали деятельности террористических организаций на сумму более 200 миллионов гривен.

Пришла очередь Порошенко, – Сергей Лещенко объяснил подозрение пятому президенту: смотрите видео