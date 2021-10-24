Адвокат Саакашвили заявил о подготовке его ликвидации: премьер Грузии ответил

Адвокат Михеила Саакашвили утверждает, что грузинские власти намерены ликвидировать политика. Ника Гварамия утверждает, что это могут осуществить в тюремной больнице. Власти Грузии такие обвинения отвергают.

В ближайшее время, по словам Гварамии, Саакашвили должны перевезти из Руставской тюрьмы в тюремную больницу.

К теме В контейнере с молочными продуктами: Саакашвили записал видео о своем якобы похищение

Адвокат говорит, что в больнице имитируют бунт заключенных

По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится ликвидацией,

– заявил Гварамия.

Защитник говорит, что по его данным, в больнице уже находится специальный заключенный, задача которого уничтожить бывшего президента Грузии. Гварамия обратился к омбудсмену страны с просьбой проследить за ситуацией.

Премьер назвал эти заявления провокацией

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили уже отреагировал на заявления защиты политика. Глава правительства назвал это провокациями.

Это полная чушь и провокация. Население прекрасно понимает почему сторонники Саакашвили хотят посеять панику до выборов в следующую субботу. Эта неделя будет очень напряженной, появляются и другие лживые заявления,

– сказал Гарибашвили.

Глава правительства не обошел случая заметить, что во время каденции Саакашвили людей действительно убивали в тюрьмах. Гарибашвили подчеркнул, что за состоянием заключенного политика пристально следят, в случае ухудшения ситуации его переведут в тюремную тюрьму.

Читайте также Отца Михеила Саакашвили госпитализировали с инфарктом, – СМИ

Что известно о задержании Саакашвили в Грузии: