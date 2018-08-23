Адвокат Трампа готов свидетельствовать против него по делу о российском вмешательстве

Бывший личный юрист президента США Майкл Коэн имеет информацию "про определенные темы", которые бы заинтересовали спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление адвоката Коэна Ленни Дейвиса.

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Дэвис отметил, что Коэн готов предоставить информацию не только Мюллеру, но и комитетам Конгресса, которые осуществляют собственное расследование вмешательства России.

Также адвокат рассказал, что Коэн может засвидетельствовать Мюллеру, что Трамп был проинформирован и приветствовал похищение россиянами электронных сообщений Национального комитета Демократической партии во время кампании 2016 года.

СМИ со ссылкой на источники добавляют, что Коэн готов рассказать Мюллеру, что Трамп знал заранее о встрече 2016 года, во время которой его старший сын обсуждал с российской юристом Весельницкой информацию, которая могла бы навредить сопернице Трампа из Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, 21 августа, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн согласился на сотрудничество со следствием.



Трамп также выразил свое сочувствие Манафорту в связи с решением суда от 21 августа. Его признали виновным в 8 из 18 пунктов обвинения.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.