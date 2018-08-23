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Адвокат Трампа готовий свідчити проти нього у справі про російське втручання: подробиці

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Майкл Коен
Майкл Коен / Голос Америки

Колишній особистий юрист президента США Майкл Коен має інформацію "про певні теми", які б зацікавили спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву адвоката Коена Ленні Дейвіса.

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Девіс зазначив, що Коен готовий надати інформацію не тільки Мюллеру, а й комітетам Конгресу, які здійснюють власне розслідування втручання Росії.

Також адвокат розповів, що Коен може засвідчити Мюллеру, що Трамп був проінформований та вітав викрадення росіянами електронних повідомлень Національного комітету Демократичної партії під час кампанії 2016 року.

ЗМІ з посиланням на джерела додають, що Коен готовий розповісти Мюллеру, що Трамп знав заздалегідь про зустріч 2016 року, під час якої його старший син обговорював із російською юристкою Весельницькою інформацію, яка б могла зашкодити суперниці Трампа з Демократичною партії Гілларі Клінтон. 

Нагадаємо, 21 серпня, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен погодився на співпрацю зі слідством.

Трамп також висловив своє співчуття Манафорту у зв’язку з рішенням суду від 21 серпня. Його визнали винним у 8 з 18 пунктів звинувачення.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини США Новини політики Вибори у США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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