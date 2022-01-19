Адвокаты Порошенко обжалуют решение суда о запрете выезда из Украины

Пятому президенту Петру Порошенко 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Согласно ему, политик не может покидать территорию Украины. У него забрали паспорта.

Однако адвокат Порошенко Илья Новиков отметил, что это решение будут обжаловать.

Важно Суд избрал Порошенко меру пресечения

Как избирали меру пресечения Порошенко

Решение о личном обязательстве было принято в Печерском райсуде Киева 19 января. Его принял судья Алексей Соколов.

Избрать меру пресечения Порошенко должны были еще 17 января, когда он вернулся из Варшавы. Тогда судебное заседание началось в 11:40, однако около 17:00 суд удалился в совещательную комнату. Вечером сказали, что решение будет через два дня.

К слову, суд отклонил ходатайство прокуроров об аресте Петра Порошенко с возможностью залога в 1 миллиард гривен.

Какие обязательства возложили на Порошенко

Согласно постановлению суда, Петр Порошенко должен являться на допросы по первому требованию следователей.

Также ему нельзя покидать пределы Киева и Киевской области.

Паспорта для выезда за границу пятый президент должен сдать.

Он вынужден сообщать и об изменении места жительства.

Обязательства будут действовать до 19 марта 2022 года. Если Порошенко не будет соблюдать условия, мера пресечения может быть изменена на более жесткую.

Суд избрал Порошенко меру пресечения: смотрите видео 24 канала:

Текст поста Ильи Новикова:

Порошенко подозревается в государственной измене. Дело касается закупки угля с оккупированных территорий . Другим фигурантом производства является кум Путина Виктор Медведчук.

Прокуратура просила арест с залогом в миллиард. Суд отказался и вынес личное обязательство, включая ограничение выезда из страны. Будем обжаловать и это тоже. Общий знаменатель – изолировать и вынудить молчать.