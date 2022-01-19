Адвокаты Порошенко обжалуют решение суда о запрете выезда из Украины
Источник:фейсбук Ильи Новикова
Пятому президенту Петру Порошенко 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Согласно ему, политик не может покидать территорию Украины. У него забрали паспорта.
Однако адвокат Порошенко Илья Новиков отметил, что это решение будут обжаловать.
Важно Суд избрал Порошенко меру пресечения
Как избирали меру пресечения Порошенко
Решение о личном обязательстве было принято в Печерском райсуде Киева 19 января. Его принял судья Алексей Соколов.
Избрать меру пресечения Порошенко должны были еще 17 января, когда он вернулся из Варшавы. Тогда судебное заседание началось в 11:40, однако около 17:00 суд удалился в совещательную комнату. Вечером сказали, что решение будет через два дня.
К слову, суд отклонил ходатайство прокуроров об аресте Петра Порошенко с возможностью залога в 1 миллиард гривен.
Какие обязательства возложили на Порошенко
- Согласно постановлению суда, Петр Порошенко должен являться на допросы по первому требованию следователей.
- Также ему нельзя покидать пределы Киева и Киевской области.
- Паспорта для выезда за границу пятый президент должен сдать.
- Он вынужден сообщать и об изменении места жительства.
Обязательства будут действовать до 19 марта 2022 года. Если Порошенко не будет соблюдать условия, мера пресечения может быть изменена на более жесткую.Обратите внимание! Порошенко подозревается в государственной измене. Дело касается закупки угля с оккупированных территорий. Другим фигурантом производства является кум Путина Виктор Медведчук.
Суд избрал Порошенко меру пресечения: смотрите видео 24 канала:
Текст поста Ильи Новикова:
Прокуратура просила арест с залогом в миллиард. Суд отказался и вынес личное обязательство, включая ограничение выезда из страны. Будем обжаловать и это тоже. Общий знаменатель – изолировать и вынудить молчать.