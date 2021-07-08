Адвокаты затягивают судебное заседание по делу Медведчука: ждут полуночи

В Печерском районном суде Киева продолжается заседание, на котором рассматривают продление домашнего ареста Виктору Медведчуку. Однако адвокаты пророссийского политика затягивают процесс. Вероятно, ждут полуночи, когда действие предыдущего судебного приговора завершится.

Защита кума Владимира Путина прибегает к различным способам затягивания судебного заседания 8 июля, на котором Медведчуку могут продлить меру пресечения.

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Попытки адвокатов затянуть процесс

Защитники Медведчука просят отложить заседание и заявляют, что дело якобы нужно рассматривать не в Печерском райсуде, а в Шевченковском.

Видимо, таким образом адвокаты хотят дотянуть до полуночи, когда мера пресечения в отношении их подзащитного перестанет действовать.

Кроме того, защита просила о "3-часовом перерыве, чтобы Медведчук мог поесть". А в начале заседания адвокаты попытались добиться отвода прокурора Руслана Ижука и следственного судьи Сергея Вовка. К сожалению для команды пророссийского политика, это не завершилось успехом.

Напомним, если на заседании Медведчуку не продлят домашний арест, он станет свободным.

Дело Медведчука: основное