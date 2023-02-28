В российской Адыгее упал "неизвестный летательный аппарат": появилось видео

Россияне заявили, что в республике Адыгея упал "неизвестный летательный аппарат". В результате этого есть разрушения.

Неизвестный объект упал ночью, 28 февраля. Соответствующее видео уже распространяется по сети, информирует 24 Канал.

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Что известно о падении "летального аппарата" в Адыгее

Глава республики Мурат Кумпилов заявил, что "неизвестный объект" упал в поселке Новое Гиагинского района. В настоящее время на месте работает следственная группа.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Есть незначительное разрушение хозяйственного сооружения животноводческой фермы,

– говорит чиновник.

Момент падения неизвестного объекта в Адыгее: смотрите видео

Адыгея расположена на юго-западе России. Территория республики со всех сторон оцеплена территорией Краснодарского края.



"Неизвестный летательный аппарат" / фото Мурата Кумпилова



Как выглядит летательный аппарат / фото Мурата Кумпилова

Санкт-Петербург закрывал небо из-за "объекта"

В российском Санкт-Петербурге 28 февраля вводили план "Ковёр" из-за неизвестного объекта в воздухе. Также закрывали местный аэропорт Пулково.

Воздушное пространство рядом с Санкт-Петербургом было пустым. Российские СМИ сообщали, что над городом поднимали истребители.

К тому же все рейсы, проходящие через воздушное пространство Петербурга, разворачивали назад. Самолеты, летевшие из Москвы, совершали круги или возвращались обратно.

Отметим, что в России план "Ковёр" вводится во время незаконного пересечения границы, а также при появлении в воздушном пространстве непознанных объектов. СМИ писали, что неизвестный летающий объект был замечен в 160 – 200 километрах от Петербурга.