Афера или манипуляции: обвинения Саакашвили и реакция Минкульта – в чем суть скандала

Михеил Саакашвили обвинил Минкульт в попытке возродить ГАСИ. А главное – коррупционные потоки, с ней связанные.

В министерстве же заверили, что Саакашвили манипулирует – потому что в действительности речь идет только об охране культурного наследия.

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Афера и коррупция: в чем суть обвинений Саакашвили в сторону Минкульта

Михеил Саакашвили 18 июня опубликовал в фейсбуке сообщение, где раскритиковал решение правительства о создании "Инспекции по защите культурного наследия". Председатель исполкома Национального совета реформ Украины назвал это решение аферой.

По мнению Саакашвили, эта структура в действительности будет вторым дыханием ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции), которую власти уже больше года пытаются ликвидировать.

Более того, "ее создали, чтобы восстановить утраченные в результате ликвидации ГАСИ коррупционные потоки".

Чтобы был понятен масштаб схемы – эта новоявленная инспекция может остановить своим решением любое строительство, и ни одно строительство не может быть начато без ее предварительного одобрения,

– заявил Михаил Саакашвили.

Манипуляции и предположения: Минкульт опровергает слова Саакашвили

В Министерстве культуры и информационной политики решили не оставлять без внимания обвинения Саакашвили, и опубликовали свою очередь пост в фейсбуке.

В его тексте говорится, что слова грузино-украинского политика манипулятивные, и "являются лишь предположениями".

На самом деле, мол, Государственная служба охраны культурного наследия и Государственная инспекция культурного наследия будут "отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, вывоз, ввоз и возвращение культурных ценностей".

Работа этих органов позволит уменьшить в разы случаи разрушения наследия. А в Украину активнее будут возвращаться культурные ценности,

– убеждают в Минкульте.

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