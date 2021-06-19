У міністерстві ж запевнили, що Саакашвілі маніпулює – бо насправді мовиться тільки про охорону культурної спадщини.

Радимо прочитати Про реформи Зеленського, справжніх олігархів та можливу корупцію: інтерв'ю з Саакашвілі

Афера і корупція: у чому суть закидів Саакашвілі у бік Мінкульту

Міхеїл Саакашвілі 18 червня опублікував у фейсбуці допис, де розкритикував рішення уряду про створення "Інспекції з питань захисту культурної спадщини". Голова виконкому Національної ради реформ України назвав це рішення аферою.

На думку Саакашвілі, ця структура насправді буде другим диханням ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції), яку влада вже понад рік намагається ліквідувати.

Ба більше, "її створили, щоб відновити втрачені внаслідок ліквідації ДАБІ корупційні потоки".

Щоб був зрозумілий масштаб схеми – ця новоявлена інспекція може зупинити своїм рішенням будь-яке будівництво, і жодне будівництво не може бути розпочато без її попереднього схвалення,

– заявив Міхеїл Саакашвілі.

Маніпуляції та припущення: Мінкульт спростовує слова Саакашвілі

У Міністерстві культури й інформаційної політики вирішили не залишати поза увагою звинувачення Саакашвілі, і опублікували своєю чергою пост у фейсбуці.

У його тексті мовиться, що слова грузинсько-українського політика маніпулятивні, і "є лише припущеннями".

Насправді, мовляв, Державна служба охорони культурної спадщини та Державна інспекція культурної спадщини "відповідатимуть за реалізацію державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

Робота цих органів дозволить зменшити у рази випадки руйнування спадщини. А до України активніше повертатимуться культурні цінності,

– переконують у Мінкульті.

Також цікаво Що буде з каналами олігархів і концертом Басти: інтерв'ю з міністром культури Ткаченком