Афганистан хотят покинуть еще более 70 украинцев, – МИД

В связи с захватом "Талибаном" власти в Афганистане 74 украинца хотят покинуть азиатскую страну. Сейчас дипломатические ведомства прорабатывают пути эвакуации наших граждан.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов.

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Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые выразили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане,

– сказал дипломат.

Он также посоветовал украинцам, которые хотят покинуть страну, обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане.

Дипломатические учреждения прорабатывают маршруты эвакуации.

Обратите внимание! Количество граждан Украины, которые хотят покинуть Афганистан, растет.

Несколько часов назад, по словам представителя министерства Олега Николенко, таких людей было около 50.

Ситуация в Афганистане: что известно

Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021.

Тем временем талибы начали брать новые территории под собственный контроль. Они прибегали к разным зверствам, например казнь военных, которые уже сдались.

Сейчас под контролем боевиков находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта Кабула.

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