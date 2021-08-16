Афганистан хотят покинуть еще более 70 украинцев, – МИД

16 августа 2021 , 18:27
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Источник:

24 канал

В связи с захватом "Талибаном" власти в Афганистане 74 украинца хотят покинуть азиатскую страну. Сейчас дипломатические ведомства прорабатывают пути эвакуации наших граждан.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов.

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Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые выразили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане,
– сказал дипломат.

Он также посоветовал украинцам, которые хотят покинуть страну, обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане.

  • Дипломатические учреждения прорабатывают маршруты эвакуации.

Обратите внимание! Количество граждан Украины, которые хотят покинуть Афганистан, растет.

Ситуация в Афганистане: что известно

  • Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021.
  • Тем временем талибы начали брать новые территории под собственный контроль. Они прибегали к разным зверствам, например казнь военных, которые уже сдались.
  • Сейчас под контролем боевиков находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта Кабула.

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Автор: Олег Васьків