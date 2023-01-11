Взрыв произошел около 16:00 по местному времени. Очевидцы сообщали минимум о трех взрывах. 24 Канал собрал все, что известно.

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Подробности взрыва в Кабуле

Взрыв произошел возле ворот МИДа в Кабуле. Также местные сообщают, что слышали выстрелы. Представитель полиции Кабула Халид Задран сразу сказал, что взрыв возле Министерства иностранных дел повлек за собой жертвы и добавил, что подробности обнародуют впоследствии. На место прибыли службы безопасности.

Находящийся под санкциями ООН за террористическую деятельность представитель талибов заявил, что террорист-смертник пытался войти в здание, но его остановили на входе, после чего раздался взрыв.

Также сообщается, что на то время талибы встречались с китайской делегацией в здании МИД. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Что известно о пострадавших

Сначала было известно, что есть несколько пострадавших. Однако СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что пострадали от 7 до 20 человек. Российские издания заявляют, что их источники говорят о 7 погибших и 10 раненых. Между тем, местные СМИ сообщают о более 20 погибших и раненых вместе взятых.

Я не знаю, сколько людей было убито или ранено. Я видел, как этот человек взорвал себя,

– сказал Джамшед Карими, официальный представитель агентства Франс-Пресс, прибывший на место происшествия.

На кадрах с места происшествия видны люди, лежащие на асфальте возле центрального здания Кабула.