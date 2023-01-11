Вибух стався близько 16:00 за місцевим часом. Очевидці повідомляли мінімум про три вибухи. 24 Канал зібрав усе, що відомо.

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Подробиці вибуху у Кабулі

Вибух трапився біля воріт МЗС у Кабулі. Також місцеві повідомляють, що чули постріли. Представник поліції Кабула Халід Задран одразу сказав, що вибух біля міністерства закордонних справ спричинив жертви й додав, що подробиці оприлюднять згодом.. На місце прибули служби безпеки.

Представник талібів, який перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, заявив, що терорист-смертник намагався увійти до будівлі, але його виявили на вході, після чого пролунав вибух.

Також повідомляється, що у цей час таліби зустрічались з китайською делегацією у будівлі МЗС. Поки що жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за теракт.

Що відомо про постраждалих

Спершу було відомо, що точно є кілька постраждалих. Проте наразі ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що постраждали від 7 до 20 людей. Російські видання заявляють, що їхні джерела кажуть про 7 загиблих та 10 поранених. Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють про понад 20 загиблих та поранених разом узятих.

Я не знаю, скільки людей було вбито чи поранено. Я бачив, як ця людина підірвала себе,

– сказав Джамшед Карімі, офіційний представник агентства Франс-Прес, який прибув на місце події.

На кадрах з місця події видно людей, які лежать на асфальті біля центральної будівлі Кабула.