Пытали несколько часов: Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения его дочери
Источник:МИД Афганистана
Афганистан отозвал из Пакистана посла и других высокопоставленных дипломатов. Причиной такого решения стало похищение дочери посла.
Министерство иностранных дел Афганистана предупредило, что вскоре в Пакистан прибудет их делегация. Она оценит дело и соберет всю необходимую информацию для его рассмотрения.
Заметьте "Талибан" казнил афганских военных, которые хотели сдаться: реакция США
Кроме того, в МИД Афганистана заявили, что дипломаты не вернутся, пока в Пакистане не устранят имеющиеся угрозы безопасности. В частности, афганская сторона требует ареста и суда над виновными в похищении.
После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики Афганистан отозвало посла Афганистана и высокопоставленных дипломатов из Пакистана,
– говорится в сообщении.
Решение о дальнейших действиях Афганистан пообещал принять после обнародования результатов работы делегации в Пакистане.
Похищение дочери посла: что известно
- Дочь посла похитили 16 июля.
- В плену девушка пробыла несколько часов. В МИД Афганистана рассказали, что ее пытали.
- Сейчас пострадавшая находится в больнице. Деталей о ее состоянии не раскрывают.