Афганистан приближается к катастрофе, пока талибы ходят с протянутой рукой

Одним из самых заметных событий 2021 года стало возвращение талибов к власти в Афганистане. Это наверняка будет иметь самые серьезные последствия в будущем.

В 2001 году США и их союзники начали военную операцию против движения "Талибан". Именно талибы за несколько лет до этого силой подчинило себе Афганистан.

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"Талибан" ждал своего часа

Запад обвинил талибов в превращении подконтрольного им государства в одну большую базу подготовки террористов, в том числе и тех, кто планировал и осуществлял захват самолетов, направленных 11 сентября 2001 года на башни-близнецы в Нью-Йорке и еще ряд объектов на территории США.

Американские бомбардировки и точечные ракетные удары довольно быстро изгнали талибов из крупных городов, но не уничтожили их.

Они сидели в подполье, копили силы и ждали своего часа, постоянными атаками на противника испытывая того на прочность.

Два десятилетия союзное западу афганское правительство буквально держалось на штыках американцев и их союзников. Но в 2020 году Дональд Трамп договорился с талибами о выводе иностранных войск из Афганистана.

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Талибы обещали сами заняться тем, ради чего иностранцы приходили в их страну – предупреждением появления на территории Афганистана лагерей и баз террористов, которые могут угрожать Америке, Европе или их союзникам в других частях света.

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Вывод войск с Афганистана

Пришедший на смену Трампу президент Байден не стал пересматривать заключенный с талибами договор – двадцатилетняя афганская война была крайне непопулярна среди американских избирателей.

Ее как-то надо было заканчивать, а тут такая замечательная возможность возложить хотя бы часть ответственности за последствия вывода войск на предшественника, который договорился с "Талибаном".

Вывод войск начался весной 2021 года, а закончился в августе настоящей катастрофой: оставшиеся без помощи и надзора американцев афганские военные бежали со своих баз, оставляя на них оружие и технику.



Вывод войск закончился катастрофой / Фото Getty Images

Все это тут же попадало в руки талибов, которые почти не встречая сопротивления дошагали за несколько недель до столичного Кабула, откуда тысячи людей пытались вырваться на Запад на самолетах покидавших страну западных военных.

Афганцы цеплялись за шасси крылья самолетов и, конечно, погибали при взлете. Так же претендующая на Афганистан местная ветвь ИГИЛ устроила в толпе, собравшейся у аэропорта, серию терактов, погубившую десятки человек.

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Список погибших регулярно пополнял и "Талибан", обещавший не устраивать расправ над бывшими военными и сотрудниками сил безопасности, но обещание свое несдержавший.

Гуманитарная катастрофа в Афганистане

Талибы сравнительно легко захватили власть в Афганистане, но вот удержать ее уже не так просто. В стране – настоящая гуманитарная катастрофа, половине населения буквально нечего есть.

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В больницах отсутствуют даже элементарные лекарства, лишившийся иностранных вливаний бюджет опустел настолько, что врачи и учителя месяцами не получают зарплат.

Все это играет на руку противникам талибов. Причем не только условно приемлемым для запада группам, но и самым отъявленным радикалам. Тому же ИГИЛ, например.

Все больше афганцев уходят в горы, присоединяясь к тем или иным группам сопротивления, что грозит стране новой затяжной войной.

Талибы плюют на свои ценности

Талибы же практически ходят по миру с протянутой рукой, выпрашивая помощь на глазах скатывающейся в катастрофу страны. И даже демонстративно плюют на свои ценности ради возможных подачек.

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Так, каким-то российским информационным лакеям талибские чиновники заявили, что готовы признать законность оккупации Кремлем украинского Крыма на основании проведенного там так называемого референдума.

При этом само понимание талибами законов мироздания превращает такие процессы, как выборы и референдумы, в преступление против установленного небесами порядка вещей.

В религиозной философии, которой следуют талибы, нет места таким вещам как голосование, ведь будущее может решать только Всевышний.

Именно поэтому при талибах в Афганистане нет ни выборов, ни референдумов и даже Избирком ликвидирован и разогнан. Для "Талибана" любой плебисцит – это святотатство, попытка подменить волю бога волей людей. Но ради российских денег даже на это святотатство можно закрыть глаза.