В Афганистане остаются около 50 украинцев, – МИД Украины

В связи с захватом "Талибаном" власти в Афганистане цивилизованный мир эвакуирует своих людей из государства. Украина не исключение, но сейчас в зоне риска остаются около 50 наших граждан.

Министерство иностранных дел держит ситуацию на особом контроле. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

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Почти со всеми ныне установлена ​​связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным,

– сказал дипломат.

Представитель МИД также отметил, что параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации.

Том числе с использованием возможностей иностранных партнеров.

Помогать украинцам в Афганистане готовы и диппредставительства государства в Таджикистане и Пакистане.

Обратите внимание! В ночь на 16 августа наше государство эвакуировало 8 украинцев из Афганистана.

Самолет также вывез граждан Нидерландов, Хорватии и Беларуси.

Ситуация в Афганистане: коротко

Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Планировал это сделать до 11 сентября 2021 года.

После этого талибы начали захватывать города в Афганистане. По состоянию на 15 августа, они зашли в столицу страны Кабул.

Правительство заявило, что передаст власть мирно и без боев. Президент страны отрекся должности и на самолете бежал из страны.

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