В Афганистане продолжаются ожесточенные бои за Лашкаргах: десятки мирных жителей погибли

Кровавое противостояние продолжается за столицу провинции Гильменд. В боях за город только за сутки погибли десятки мирных жителей. Афганские власти говорят, что не допустят сдачи Лашкаргаха талибам.

Талибам уже удалось захватить несколько центральных районов Лашкаргаха. Глава афганских войск генерал Сами Садат, однако, уверяет, что город боевикам под контроль взять не удастся.

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Талибы постоянно пополняют численность своих сил

По мнению командующего войсками, у талибов пока недостаточно ресурсов, чтобы удержать местность. Однако это ненадолго: они пополняют силы представителями других исламистских группировок.

Местные жители Лашкаргаха – в панике. Они не могут выйти на улицу из-за обстрелов и бомбежек.

Нас ни "Талибан" не жалеет, ни правительственные войска, которые не прекращают бомбардировки. На дорогах лежат трупы. Мы не знаем, кто это – талибы или мирные жители,

– рассказал местный житель.

Только за сутки погибли 40 мирных жителей

Между тем в ООН подсчитали, что только за последние сутки жертвами противостояния в Лашкаргахе стали не менее 40 мирных жителей. Еще больше 100 – получили ранения. В организации призывают к немедленному прекращению боевых действий в городских районах.

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Что происходит в Кабуле? Между тем в столице Афганистана тоже неспокойно. Между тем в столице Афганистана тоже неспокойно. Заминированный автомобиль со смертником взорвался в правительственном квартале города – вблизи дома исполняющего обязанности министра обороны. Впоследствии в помещение ворвались боевики. Троих из них ликвидировали. В городе продолжаются перестрелки. В результате взрыва насчитали 4 погибших и 20 раненых.

Если талибам все же удастся взять под контроль Лашкаргах, то город станет первой столицей провинции, которую они контролируют с 2016 года.