В Афганистане снова теракт в мечети: более трех десятков человек погибли

В Афганистане снова прогремел взрыв в крупнейшей шиитской мечети города Кандагар. В результате теракта погибли по меньшей мере 32 человека, еще несколько десятков получили ранения.

Взрыв произошел 15 октября на юге Афганистана. Предварительно никто не взял ответственности за трагедию.

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В Афганистане прогремел очередной смертельный взрыв в мечети

Взрыв произошел в пятницу днем ​​(говорится о 15 октября – 24 канал) в мечети Биби-Фатима, самой шиитской мечети в городе,

– говорится в сообщении.

По информации медиков, в результате трагедии погибли по меньшей мере 32 человека, а еще 45 – получили ранения.

Издание AFP написало, что очевидцы сообщили – слышали 3 взрыва. Первый прогремел у главных дверей мечети, второй – в южной части сооружения, а третий – там, где умываются верующие.

Журналист издания рассказал, что на момент взрыва мечеть была заполнена людьми. Поэтому на место трагедии выехали не менее 15 автомобилей скорой помощи.

Так называемый представитель МВД страны Кари Сайед Хосте заявил в твиттере, что они узнали о трагедии.

Мы с грустью узнали, что в мечети шиитского братства в первом районе города Кандагар произошел взрыв, в котором несколько наших соотечественников погибли и были ранены,

– заявил представитель талибов.

Он также объяснил, что спецсилы Исламского Эмирата (речь о названии страны Афганистан, которую объявили боевики "Талибана" – 24 канал) прибыли в район, чтобы определить характер инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Взрыв прогремел в мечети в Кандагаре / Фото Murteza Khaliqi, АА, Al Jazeera, TOLO news

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