В Афганистане во время протестов против "Талибана" убили 3 человек, еще десять ранены

В афганском городе Джелалабад и ряде других прошли протесты против талибов. Впрочем, "Талибан" не стал терпеть митингующих и открыл огонь по людям.

По меньшей мере три человека были убиты только в одном Джелалабаде. Еще больше десятка получили огнестрельные ранения.

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Протесты против "Талибана" закончились смертями

Десятки людей вышли на улицы, держа черно-красно-зеленый флаг Афганистана в руках. Афганцы проводили мирную акцию, идя колонной. В сети обнародовали видео, на которых слышны звуки выстрелов.

Люди погибли, когда местные жители пытались установить национальный флаг Афганистана на площади. Когда талибы захватили город, то сразу же вместо него повесили флаг "Талибана".

Репортер местного информационного агентства Бабрак Амирзада рассказал, что его и телеоператора из другого агентства избили талибы. Они пытались освещать обстрелы митингующих в прямом эфире.

Что происходит в Афганистане

15 августа "Талибан" захватил Кабул и объявил полный контроль над государством.

Талибы уверяли, что все будет "не так, как раньше". Мол, они не собираются совершать самосуд над афганцами, все рассудит шариатский суд.

Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников и призвали афганцев возвращаться к работе.

Женщинам было обещано разрешение не носить паранджу и ослабление правил.

Впрочем, люди не верят террористам и продолжают попытки покинуть страну. В аэропорту Кабула снова произошли столкновения и хаос.