Афганка родила на борту самолета во время эвакуации: невероятные фото с малышом
Источник:Anadolu
Авиакомпания Turkish Airlines выполняла эвакуационный рейс из Афганистана в Бирмингем, что в Великобритании. Просто на борту самолета одна из пассажирок начала рожать.
На высоте 10 тысяч метров
26-летняя афганка Соман Нури сообщила экипажу о том, что у нее начались схватки. Бортпроводники спросили, есть ли среди присутствующих врачи.
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Медиков на борту не было, поэтому экипажу пришлось справляться самостоятельно. Они действовали согласно тем правилам, которых их учили.
Афганская беженка родила здоровую девочку. В этот момент самолет находился на высоте 10 тысяч метров в воздушном пространстве Кувейта.
Новорожденный ребенок и экипаж / Фото Anadolu
Женщина родила на высоте 10 тысяч метров / Фото Anadolu
Как чувствует себя роженица и ребенок
Состояние здоровья и мамы, и ребенка удовлетворительное. Девочку назвали Хавва – такое имя ей дал экипаж.Справка. Хавва – женское имя Ева. В переводе с турецкого языка означает "воздух".
Самолет же приземлили в Кувейте. Позже он снова взлетел в Великобританию.
Женщина родила на борту: смотрите видео Anadolu
Эвакуация из Афганистана: главное
- Страны пытаются максимально быстро и безопасно эвакуировать своих граждан из захваченного Афганистана.
- Украина также входит в список стран, которые активно занимаются спасением своих людей.
- Талибы сказали, что эвакуация продлится лишь до 31 августа – после этого уже никто не сможет уехать из Афганистана. Однако в Министерстве иностранных дел заверили, что будут эвакуировать украинцев до тех пор, пока это будет необходимо.