В России горят Афипский НПЗ и склад компании Ozon, – мониторы

Утром 6 ноября в Краснодарском крае России раздались взрывы. Там, возможно, были нанесены удары по НПЗ и логистической компании.

На территории региона объявлена воздушная тревога. Сначала из-за угрозы ударных беспилотников, а затем и из-за ракет. Об этом сообщают мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova.

Какие цели могли подвергнуться атаке в Краснодарском крае?

Под утро в Краснодаре раздавались взрывы. Предполагается, что дроны атаковали Афипский НПЗ, расположенный примерно в 18 – 20 километрах на юго-запад от Краснодара.

Дым от пожара, вспыхнувшего на территории завода, простирался на несколько километров.

Дым от Афипского НПЗ виден и в Краснодаре / Фото из сети

Справка: Афипский НПЗ – одно из больших нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. Его годовая переработка составляет 6,25 миллиона тонн нефти. Завод производит, в частности, дизельное топливо, бензиновые компоненты и участвует в снабжении российской оккупационной армии.

В России горит очередной НПЗ – склад компании Ozon / Фото из сети

Кроме того, громко было в Адыгее. Там, по данным мониторов, под ударом мог оказаться склад компании "Озон". Его уже атаковали два дня назад.

В Краснодаре возникли пожары: смотрите видео

Украина изменила тактику ударов по НПЗ

Украинские военные уже несколько дней подряд проводят атаки на один российский НПЗ в сутки. При этом изменился характер ударов: если раньше на предприятиях возникало 1 – 2 очага пожара, то теперь их может быть 5 – 6.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, это может свидетельствовать о изменение тактики Сил обороны, которые начали направлять больше дронов на один завод.

Другая возможная причина – проблемы российской ПВО, часть которой могла быть переброшена для защиты Москвы.

Ступак также предположил, что из-за более масштабных повреждений ремонт российских НПЗ теперь может длиться не полторы – две недели, а до пяти – шести недель.