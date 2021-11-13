На Афоне – вспышка COVID-19: патриарх Варфоломей перенес свой визит и призвал вакцинироваться

В общине монахов, живущих в монастырях на Святой Горе, произошла вспышка коронавирусной инфекции. Из-за этого Вселенский патриарх Варфоломей вынужден был перенести визит в Афон.

Греческая газета сообщает, что он посещает страну в рамках мероприятий, организованных в Афинах Элладской церковью и другими органами по случаю 30-летия его восшествия на престол.

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В то же время отмечается, что визит патриарха в Афон все же состоится, но несколько позже – с 20 по 25 ноября. В свою очередь Варфоломей призвал людей прививаться от COVID-19.

Этим решением Вселенский патриарх хочет подчеркнуть необходимость вакцинации против коронавируса и соблюдения мер безопасности как единого безопасного способа преодоления смертельной пандемии,

– добавили во Вселенском патриархате.

Ситуация с коронавирусом в Греции

заболели – 828 032 человека;

выздоровели – 731 135 граждан;

умерли – 16 686 пациентов.