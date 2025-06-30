Украинские военные взяли в плен африканских наемников России

На Северском направлении украинские защитники взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали за Россию. Наемники признались, что ехали "делать шампунь", но подписали контракт и пошли воевать за деньги.

Об этом сообщил 20-й отдельный полк беспилотных систем "К-2", обнародовав видео с пленными, передает 24 Канал. Украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали на стороне России.

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Африканские наемники РФ оказались в плену украинских защитников

Это произошло на Северском направлении. Камерунцев зовут Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк. По их словам, они якобы ехали в Россию "делать шампунь" и "лечить зубы", но подписали контракт и согласились воевать за деньги.

Двое камерунцев попали в плен к ВСУ: смотреть видео

В полку отметили, что африканцев в Москве встретили как "дешевых заменителей боевых ваньок". За службу им пообещали 1 миллион 100 тысяч рублей – сумма значительно меньше, чем получают российские наемники, но для Камеруна это большие деньги.

Пленных задержали бойцы батальона "К-2" совместно с побратимами из 118-й бригады теробороны и 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.